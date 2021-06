Nata la figlia del principe Harry e Meghan Markle

Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor.

"E' con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex, annunciano al mondo danno il benvenuto alla loro figlia", ha annunciato un portavoce .

La bimba è nata venerdì 4 giugno alle 11.40 del mattino al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. Pesa oltre tre chili. Sia la madre che la bambina, ha aggiunto il portavoce, stanno bene e sono già a casa .

Si spiega quindi che la bimba si chiama Lili in onore della nonna, la regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è Lilibeth. Il nome Diana, poi, è in onore della madre di Harry, Diana Spencer, principessa del Galles.