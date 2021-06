Covid: in India 100.000 nuovi casi ma Delhi allenta lockdown

L'India ha registrato oltre 102.000 contagi da Covid-19 in 24 ore, ma il distretto della capitale New Delhi, dove i nuovi casi sono 37.000 al giorno, si prepara ad allentare le misure strette di lockdown, come annunciato dal suo governatore, Arvind Kejriwal, citato dal Guardian.

La capitale federale indiana si sta anche attrezzando per stoccare una riserva di ossigeno da 420 tonnellate e alcuni laboratori per sequenziare il genoma mutevole del coronavirus.

Nelle ultime 24 ore l'India ha dichiarato la morte per Covid di 3.380 persone, per un totale ufficiale da inizio pandemia di 344.082 vittime. La somma dei contagi nel Paese di quasi 1,4 miliardi di persone ammonta ora a 28 milioni e 690 mila.