Clima: Merkel,dal summit di Glasgow arrivino misure concrete

"Misure concrete". E' quello che si aspetta la cancelliera Angela Merkel dal summit sui cambiamenti climatici che si terrà Glasgow a novembre.

"L'accordo di Parigi ci mostra la strada per limitare il riscaldamento globale a un livello tollerabile", ha detto Merkel in un videomessaggio prima di una conferenza preparatoria per il vertice a Bonn. I colloqui di Glasgow, ha aggiunto, devono "dare assolutamente nuovo impulso a misure concrete".

"Fino a un milione di specie sono minacciate di estinzione - ha concluso la cancelliera - molte delle quali già nei prossimi decenni. Abbiamo urgente bisogno di fermare questa tendenza".