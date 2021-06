Pubblicate migliaia di mail di Anthony Fauci ai cinesi: 'Ce la faremo insieme'

Il virologo Anthony Fauci dai mesi iniziali della pandemia e' diventato la figura più importante nella lotta al Covid-19 negli Usa e ogni giorno la sua casella email era inondata di messaggi da membri del suo team, ex colleghi, vecchi amici, giornalisti, produttori, celebrità e talvolta estranei alla ricerca di consigli. BuzzFeed ha pubblicato oltre 3.200 messaggi della sua casella di posta elettronica da gennaio a giugno 2020, mentre il Washington Post ha diffuso gli estratti di 860 pagine di email risalenti a marzo e aprile dello scorso anno.

"Sono cronicamente stanco, non dormo molto - ha scritto in un'email - Sto costantemente informando, parlando". E se la stanchezza si è trasformata in frustrazione per il rapporto complesso con la Casa Bianca di Donald Trump, Fauci non lo ha mai dato a vedere. Il virologo e' anche entrato in contatto con alcuni colleghi cinesi, in particolare con George Gao, direttore del Centro per il Controllo e la prevenzione delle malattie. Gao gli ha scritto inizialmente per smentire una frase di un'intervista a Science in cui accusava il governo americano di "commettere un grave errore", non imponendo ai cittadini di indossare la mascherina. "Questa era l'espressione del giornalista, spero che tu capisca", ha detto, chiedendo poi a Fauci: "Lavoriamo per sconfiggere insieme il virus".

"George, grazie per la nota. Capisco perfettamente. Nessun problema, ce la faremo insieme", ha risposto lui. Mentre in un'altra email Gao ha scritto: "Ho visto che sei stato attaccato da alcune persone". "Andrà tutto bene nonostante ci siano alcuni pazzi in questo mondo", ha replicato il virologo. Fauci ha anche smentito di essere mai stato censurato.