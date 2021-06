Covid: Malesia, Toyota e Honda stop a impianti

(ANSA) - TOKYO, 01 GIU - Le case auto giapponesi Toyota e Honda hanno deciso lo stop della produzione in Malesia dopo che le autorità del Paese del Sudest asiatico hanno decretato un nuovo lockdown di due settimane per arginare la diffusione del coronavirus. In base alle restrizioni locali le fabbriche di vetture non potranno impiegare più del 10% dei dipendenti, una proporzione considerata non sufficiente dai due costruttori a garantire l'operatività degli stabilimenti.

La Toyota ha due impianti nello stato a sud di Selangor, mentre Honda ha una fabbrica di motociclette a Penang e una di auto nello stato di Malacca. (ANSA).