Covid: Irlanda annuncia piano di rilancio da 4 miliardi

(ANSA) - LONDRA, 01 GIU - Un piano di sostegno e di rilancio per l'economia, funestata come altrove dai contraccolpi dell'emergenza Covid, è stato annunciato oggi anche dall'Irlanda il cui governo ha messo sul piatto per i prossimi mesi impegni di spesa da 4 miliardi di euro.

"Più di 3,5 miliardi saranno destinati sostegno dell'occupazione e delle imprese", ha dichiarato ai media il primo ministro di Dublino, Micheal Martin, precisando che un quarto della somma complessiva stanziata, poco più di un miliardo, sarà ricavato da contributi Ue come quelli del cosiddetto Recovery Fund.

Martin ha ammesso che vi sono "enormi danni da riparare" in un Paese dove, tra lockdown e restrizioni, il Pil ha perso nel 2020 non più del 3,4%, ma partendo da situazioni già non floride in diversi settori; e l'occupazione si è impennata al 22,4% - fra i tassi più elevati dell'Europa occidentale - con un numero di persone senza lavoro assistite con sussidi pubblici ad hoc salito ora a 385.000. Ha poi promesso il mantenimento per i prossimi mesi sia del sostegno di Stato garantito in questi mesi ai disoccupati temporanei sia del taglio dell'Iva assicurato all'industria del turismo e dell'ospitalità. L'Irlanda resta ancora alle prese con uno scenario di alberghi e ristoranti chiusi e solo da un paio di settimane ha riaperto i negozi non essenziali dopo un'ultima fase di lockdown stretto imposta a partire dal Natale scorso, quando in rapporto alla popolazione i contagi giornalieri - contenuti durante la prima ondata della pandemia - erano arrivati a livelli di record europeo. (ANSA).