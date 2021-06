Biden a Tulsa per 100 anni massacro, aiuti a black community

Joe Biden volerà oggi in Oklahoma per commemorare il centesimo anniversario del massacro razziale di Tulsa e annuncerà una serie di misure e finanziamenti per ridurre il gap di ricchezza tra gli americani afroamericani e quelli bianchi.

Il presidente, il primo in carica a visitare Tulsa per ricordare una delle pagine più buie della storia americana, intende svelare i passi della sua amministrazione per aiutare la black comunity nello sviluppo delle piccole imprese e nel superamento delle discriminazioni razziali nelle politiche abitative. In particolare Biden annuncerà che userà il potere di acquisto federale per aumentare del 50% i contratti con le piccole imprese svantaggiate, una mossa che secondo la Casa Bianca si tradurrà in altri 100 miliardi di dollari in cinque anni.

Il capo della Casa Bianca incontrerà anche i tre sopravvissuti del massacro e visiterà il quartiere di Greenwood, che ospitava una delle più fiorenti comunità afroamericane, tanto da essere chiamato "The black Wall Street". Ma tra il 31 maggio e il primo giugno del 1921 una folla di suprematisti bianchi lo rase al suolo uccidendo circa 300 persone. (ANSA).