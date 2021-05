Covid: Oltre 170 milioni di contagi Fauci, presto per dichiarare vittoria

Ha superato quota 170 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente nel mondo da inizio pandemia, secondo il conteggio dell'università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati quasi 3,54 milioni.

Il Paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con 33,25 milioni di casi e oltre 594 mila decessi. Seguono l'India (27,89 milioni, 326 mila) e il Brasile (16,47 milioni, 461 mila).

Anthony Fauci, è presto per dichiarare vittoria. L'immunologo americano Anthony Fauci, tra i maggiori esperti al mondo sul tema, ha sottolineato che è ancora troppo troppo presto per dichiarare vittoria contro il Covid-19 sebbene in Usa i casi continuino a calare raggiungendo la soglia più bassa dallo scorso giugno. "Non si deve dichiarare vittoria troppo presto, perché abbiamo ancora strada da fare", ha detto Fauci in un'intervista al Guardian, "ma più persone vengono vaccinate in una comunità, più la comunità è sicura". Negli Stati Uniti i casi si sono ridotti del 53% dal primo maggio, stando ai dati della Johns Hopkins University, ma le percentuali restano altre fra la popolazione non vaccinata e a livello globale continuano a crescere. Ad oggi, stando sempre al conteggio della Johns Hopkins University, si registra per il 2021 già un numero maggiore di casi rispetto all'intero 2020.

In Germania 1 persona su 10 guarita dal Covid ha sintomi di lungo periodo. Tre milioni e mezzo di persone hanno superato il Covid in Germania, ma fra questi 1 su 10 è affetto da sintomi di lungo periodo - il cosiddetto longcovid - che hanno un impatto, spesso anche forte, sulla qualità della vita di ogni giorno. È quello che ha affermato in conferenza stampa, a Berlino, la ministra dell'Istruzione e della Ricerca, Anja Karlizek. "Si tratta di un numero enorme di persone", ha detto, spiegando che gli effetti di lungo periodo "prescindono del tutto dalla gravità del decorso della malattia", e sono "molto soggettivi". Anche persone che hanno avuto il Covid in forma asintomatica, sono colpiti da effetti collaterali successivi: per configurare il longcovid si parla di sintomi che perdurano fino a tre mesi dopo il contagio. Almeno 50 i sintomi i finora messi in relazione al longcovid. Fra i più ricorrenti, "forti mal di testa, difficoltà respiratorie, estenuazione, e mancanza di capacità di concentrazione", ha aggiunto. Sintomi che impattano la qualità della vita quotidiana e il lavoro.

In Vietnam test a tutta la popolazione nella capitale. Le autorità in Vietnam sperano di arginare ila recente impennata di nuovi contagi da covid-19 nel Paese e la diffusione di una nuova variante 'ibrida' emersa nei giorni, sottoponendo l'intera popolazione della capitale Ho Chi Min City ai test per il coronavirus, oltre ad introdurre ulteriori misure di distanziamento sociale. Lo riferisce la Bbc. Nei giorni scorsi li governo vietnamita ha messo in guardia sulla comparsa di una nuova variante che risulta "molto pericolosa" a causa anche della sua capacità di diffondersi più rapidamente nell'aria, e che sarebbe una combinazione fra le varianti del vitus individuate in India e nel Regno Unito. Fino ad ora il paese asiatico è stato in grado di contenere la pandemia, contando in tutto poco più di 7.000 casi e 47 decessi, ma all'ultima impennata di contagi si attribuisce oltre la metà del totale di casi registrati.