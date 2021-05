Covid: Perù primo al mondo per morti ogni milione abitanti

Il Perù dopo aver rivisto al rialzo il numero dei decessi per la pandemia, balza - secondo un calcolo dell'Afp - al primo posto nel mondo per numero di morti ogni milione di abitanti. Il Paese sudamericano (dove i decessi accertati sono stati rivisti a 180 mila contro i precedenti 69 mila) registra 5.484 decessi per un milione di abitanti, il tasso più elevato al mondo, seguito dall'Ungheria (3.077).

Il Brasile ha registrato 860 morti di Covid-19 e 30.434 contagi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). Il bilancio totale sale a 462.791 vittime a fronte di 16.545.554 di casi accertati dall'inizio della pandemia.