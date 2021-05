RILANCIARE SCHENGEN NEL POST COVID, ECCO IL PIANO UE

(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAG - Minata dal terrorismo, attraversata da barriere di filo spinato con la crisi dei migranti e finita in rianimazione con la pandemia da Covid, l'area Schengen - uno dei principali successi dell'Ue - vedrà la sua strategia di rilancio con la comunicazione che la Commissione europea presenterà mercoledì e che l'ANSA è in grado di anticipare. Il piano di Bruxelles sarà un "outline" delle proposte legislative per i prossimi due anni e mezzo e si svilupperà su tre punti centrali: il rafforzamento delle frontiere esterne, un buon coordinamento interno ed un miglioramento della governance, con un utilizzo più efficace delle valutazioni. (ANSA).