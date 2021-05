Nyt, Russia attacca critici Putin usando email agenzia Usa

Hacker legati all' intelligence russa hanno violato il sistema email usato dall'agenzia per gli aiuti internazionali del Dipartimento di stato americano (Usaid) per infiltrarsi nelle reti informatiche di alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani critiche nei confronti del leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo ha rivelato Microsoft, alimentando incertezza attorno al summit tra Putin e Joe Biden in programma tra tre settimane a Ginevra.

Gli hacker legati agli 007 di Mosca avrebbero inviato attraverso la rete di posta elettronica dell'Usaid oltre 3.000 email, apparentemente autentiche, a più di 150 organizzazioni che sono regolarmente in contatto con l'agenzia Usa. Queste email, ha spiegato Microsoft, sono continuate a partire anche nel corso dell'ultima settimana e il cyberattacco sarebbe ancora in corso. Le false email conterrebbero un codice che garantisce agli hacker un accesso illimitato ai sistemi informatici delle organizzazioni attaccate, permettendo loro di rubare dati o di infettare i computer di quelle reti.