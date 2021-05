Mosca: molte le richieste per il cambio rotta su Bielorussia, serve tempo

"L'ente federale russo per il Trasporto Aereo ha avvertito le compagnie aeree che cambiare le rotte dei voli che bypassano la Bielorussia potrebbe richiedere più tempo del solito a causa del gran numero di richieste". Lo riporta RBK su Twitter.



I casi di rifiuto da parte delle autorità russe di autorizzare voli dall'Ue che volano intorno al territorio della Bielorussia sono causati da "questioni tecniche" di coordinamento dei punti d'ingresso nello spazio aereo russo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.



"Le autorità russe hanno rilasciato oggi un permesso ad Austrian Airlines per una rotta di volo alternativa da Vienna a Mosca, che non passa attraverso lo spazio aereo bielorusso. Pertanto Austrian Airlines può eseguire il volo di linea OS 601/602 da Vienna a Mosca e ritorno oggi", ha detto il rappresentante della compagnia aerea che ieri era stata costretta a cancellare il volo.



Il divieto dei "paesi occidentali" di far attraversare ai voli "lo spazio aereo bielorusso per ragioni politiche è irresponsabile e mette a rischio la sicurezza dei passeggeri". Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova commentando la decisione di evitare lo spazio bielorusso dopo che domenica un aereo della Ryanair in volo da Atene a Vilnius è stato fatto atterrare a Minsk per un allarme bomba infondato, mentre è stato arrestato il giornalista Roman Protasevich che era a bordo.