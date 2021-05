La Cina censura la puntata speciale di Friends, l'ira dei fan

Mancava qualcosa nella versione cinese dell'attesissima puntata speciale di Friends andata in onda ieri sera in tutto il mondo e vista da milioni di appassionati della serie.

Dalla reunion di circa un'ora e mezza sono stati tagliati i cameo di Lady Gaga, Justin Bieber e la band super star del K-Pop Bts, tutti 'colpevoli' di aver offeso in qualche modo Pechino nel passato. Della censura si sono accorti i fan cinesi che suo social hanno manifestato la loro rabbia. "Aiuto! Non cambieremo mai? Questo mi fa venire ancora più voglia di vedere le scene tagliate", ha commentato un utente sulla piattaforma di microblogging Weibo.

Altri fan hanno acquisito e condiviso le clip eliminate o il link dell'episodio completo. Friends ha un enorme seguito in Cina con molti ragazzi giovani che attribuiscono allo show il merito di averli introdotti alla lingua inglese e alla cultura americana. Le 'colpe' dei personaggi censurati risalgono diversi anni fa. A Lady Gaga era stato impedito un tour in Cina per aver incontrato il Dalai Lama nel 2016. Anche Justin Bieber non può più esibirsi nel Paese da quando nel 2014 si è recato in visita al controverso tempio Yasukuni a Tokyo, considerato da Cina e Corea del Sud, un simbolo dell'imperialismo del Giappone. Quanto ai Bts, sono finiti nel mirino delle autorità cinesi l'anno scorso dopo che uno dei componenti, peraltro il protagonista della clip andata in onda durante lo speciale di Friends, parlò della "storia di sofferenza" condivisa dalla Corea del Sud e Usa nel conflitto del 1950-53, in cui i due paesi hanno combattuto insieme contro la Corea del Nord sostenuta dalla Cina.