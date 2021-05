++ Biden, manovra da 6000 mld per reinventare economia Usa ++

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 28 - Joe Biden ha presentato formalmente il suo primo budget, una manovra senza precedenti dalla seconda guerra mondiale da 6000 miliardi di dollari, di cui 2300 per le infrastrutture, 1800 per le famiglie ed altri 1500 per finanziarie le varie agenzie federali. L'ambizione e' quella di "reinventare" l'economia americana rendendola piu' competitiva, a costo di far aumentare il debito pubblico a livelli record. "Non possiamo ritornare semplicemente a come erano prima le cose, dobbiamo cogliere il momento per reimmaginare e ricostruire l'economia americana", ha detto.

