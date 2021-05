Somalia: il governo annuncia nuove elezioni entro 60 giorni

Il governo della Somalia ha annunciato oggi che le elezioni si terranno entro 60 giorni, dopo mesi di stallo elettorale sfociato in violenze. "Riguardo il calendario delle elezioni, il forum consultivo nazionale è d'accordo che le elezioni si terranno entro 60 giorni", con le date esatte che saranno determinate dall'organo elettorale, come ha dichiarato alla fine dei colloqui Abdirahman Yusuf, vice ministro dell'Informazione.

Il governo centrale e i leader dei cinque Stati somali non sono stati in grado di raggiungere un accordo sui termini del voto prima dell'8 febbraio, data in cui è scaduto il mandato del presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, detto 'Farmajo'. La proroga del mandato per due anni da parte della Camera bassa del Parlamento, respinta dalla Camera alta, ha portato all'arrivo dei soldati nella capitale Mogadiscio e a tensioni fino al cambio di rotta del presidente, che dopo pressioni interne e internazionali ha incaricato il suo primo ministro di avviare nuovi colloqui con i leader statali somali.

"Oggi è una giornata storica", ha detto il premier Mohamed Hussein Roble a seguito di cinque giorni di negoziati. "Dopo giorni di confronti all'insegna di rispetto, pazienza e compromesso, siamo riusciti a raggiungere il consenso sulla controversa questione delle elezioni", ha aggiunto.