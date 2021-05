Bielorussia: G7 esige 'liberazione immediata' giornalista

Il G7 esige la "liberazione immediata" del giornalista dissidente bielorusso Roman Protasevich. "Esigiamo la liberazione immediata e incondizionata" di Protasevich "e quella di tutti gli altri giornalisti e prigionieri politici detenuti in Bielorussia", si legge in una nota dei ministri degli Esteri del G7 pubblicata dal governo britannico che detiene la presidenza di turno del gruppo. Il G7, denunciando l'atterraggio "forzato" del volo su cui viaggiava il giornalista bielorusso, che "ha messo a repentaglio la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio", ha chiesto all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) di "affrontare con urgenza questa sfida alle sue regole ed ai suoi standard" di sicurezza. Il G7 conclude affermando: "Intensificheremo i nostri sforzi, anche attraverso ulteriori sanzioni, perché le autorità bielorusse rispondano delle loro azioni".

Nel mirino delle sanzioni economiche europee contro la Bielorussia, potrebbero esserci le esportazioni di cloruro di potassio e il transito del gas russo, due importanti fonti di reddito per il Paese. Lo ha detto all'Afp l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. "I capi di Stato e di governo ci hanno chiesto lunedì di proporre sanzioni settoriali. Ce ne sono alcune che vengono subito in mente come le esportazioni di cloruro di potassio e il transito del gas acquistato in Russia", ha spiegato Borrell alla vigilia di una riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Lisbona.

La Russia non ha dato il permesso alla compagnia aerea austriaca Austrian Airlines per l'ingresso nel suo spazio aereo del suo volo di oggi da Vienna a Mosca su una rotta alternativa che non passa attraverso lo spazio aereo della Bielorussia. Lo riporta la Tass. Un caso analogo è capitato ad Air France, che sia ieri che oggi ha cancellato il suo volo da Parigi a Mosca, a quanto pare per l'analogo motivo.