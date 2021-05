Vittoria per Brad Pitt, ottiene affidamento congiunto figli

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Brad Pitt ha ottenuto la custodia congiunta dei figli, in quella che è una sconfitta per l'ex moglie Angelina Jolie. L'attrice infatti premeva per l'affidamento esclusivo dei cinque figli minorenni - Maddox ha 19 anni e non è soggetto alla decisione del giudice - e chiedeva che a Pitt fosse garantito di vederli solo sotto supervisione.

Il giudice però si è schierato con Pitt al termine di uno scontro legale durato mesi e durante il quale sono stati ascoltati molti testimoni, esperti e psicologi. (ANSA).