Usa: sparatoria a San Jose, almeno sei o sette i morti

Sarebbero almeno sei o sette i morti della sparatoria di San Josè, in California, secondo quanto riportano alcuni media. Le vittime sarebbero tutti dipendenti della Valley Transportation Authority che partecipavano a una riunione sindacale. La polizia ancora non conferma il numero dei morti e dei feriti, limitandosi a confermare che si tratta di "diverse vittime".



L'aggressore che ha provocato diverse vittime aprendo il fuoco nell'area di uno scalo ferroviario di San Josè, in California, si sarebbe suicidato. Lo riportano alcuni media locali citando fonti investigative. Si tratterebbe di un uomo sui 50 anni e all'interno della sua abitazione sarebbe state rinvenute diverse armi da fuoco e munizioni. Tra le vittime della sparatoria ci sono dei dipendenti della Valley Transportation Authority. Al momento non si sa se l'aggressore fosse anche lui un dipendente.