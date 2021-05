Iran: presidenziali, esclusi principali candidati moderati

Sono 7 i candidati ammessi alle presidenziali del 18 giugno in Iran dal Consiglio dei Guardiani.

È quanto emerge da una lista anticipata dai media. Il nome di maggior spicco rimasto in lizza è quello del capo della magistratura, il fondamentalista Ebrahim Raisi, 60 anni, già sfidante nel 2017 del presidente uscente Hassan Rohani. Dalle candidature risulta invece escluso l'ex presidente del Parlamento Ali Larijani, moderato, considerato il principale antagonista di Raisi: sarebbe stato escluso per la residenza negli Usa della figlia. Tra gli altri bocciati figurerebbe anche l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad.