Bielorussia, l'Ue adotta sanzioni e blocca i voli

Fronte occidentale compatto nel condannare la Bielorussia per il dirottamento del volo di linea e l'arresto di un reporter. L'Unione europea adotta sanzioni contro Minsk e ferma i voli, col presidente del Consiglio europeo Michel che dice no alla "roulette russa con la vita dei civili". "Non tolleriamo che si giochi alla roulette russa con la vita dei civili"- afferma Michel presentando le sanzioni contro la Bielorussia per il "fatto scandaloso accaduto ieri". La risposta Ue "è all'altezza dell'offesa", ha aggiunto.

Il presidente Usa Biden chiede un'indagine internazionale e gli Stati Uniti valutano "opzioni adeguate per i responsabili". "Gli Stati Uniti condannano duramente il dirottamento del volo della Ryanair in Bielorussia per permettere l'arresto del giornalista Roman Protasevich": afferma Biden, che accoglie favorevolmente la richiesta Ue di sanzioni economiche mirate. "Ho chiesto al mio team di studiare opzioni adeguate per i responsabili", ha aggiunto Biden, invocando "un'indagine internazionale sull'incidente".

La compagnia di bandiera francese Air France ha annunciato che non volerà per il momento sulla Bielorussia dopo il caso Ryanair e le sanzioni decise dall'Ue contro Minsk.

L'opposizione della Bielorussia ha chiesto di essere invitata al vertice del G7 che si svolgerà a giugno in Gran Bretagna. In una telefonata con il Consigliere Usa per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, la leader dell'opposizione bielorussa in esilio, Svetlana Tikhanovskaya, ha rivolto un appello agli Stati Uniti affinche' "isolino il regime e lo mettano sotto pressione con le sanzioni". La leader ha chiesto inoltre su Twitter che l'opposizione bielorussa sia invitata al G7 in Cornovaglia.

"Vorremmo che negli scali principali della Ue venisse sistemata una foto di Roman" Protasevich, il giornalista arrestato dalle autorità della Bielorussia, "come segnale perché la nostra solidarietà non venga a mancare". Così il presidente del parlamento europeo David Sassoli parlando della situazione in Bielorussia.