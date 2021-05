Samoa: il governo vieta la cerimonia, neo premier giura in tenda

Fiame Naomi Mata'afa, la prima premier donna della storia a Samoa, ha prestato giuramento in una cerimonia improvvisata tenutasi in una tenda nei giardini del Parlamento della capitale Apia dopo che il governo ha sbarrato le porte dell'edificio in segno di protesta per la sua elezione. La cerimonia ad hoc - che rischia di finire in un'aula giudiziaria - conclude sei settimane di dispute legali e politiche a seguito delle elezioni che hanno segnato la sconfitta dell'ex primo ministro, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, al potere da 22 anni.

Tuttavia, nonostante la sconfitta, l'ex premier si rifiuta di cedere il posto, quasi incitando al colpo di stato. La Nuova Zelanda e l'Australia hanno sollecitato alla calma e al rispetto dello stato di diritto. Dopo che le è stato impedito di entrare in Parlamento, Mata'afa e la sua delegazione sono rimaste sedute per ore in un grande tendone nei giardini del Parlamento, mentre i sostenitori cantavano inni sotto il controllo della polizia. Hanno poi prestato giuramento uno a uno durante una cerimonia che ha avuto tutti gli orpelli dell'ufficialità nonostante il luogo e che è stata rapidamente respinta dai rivali.