Open Arms, le foto shock dei corpi dei bimbi migranti

Un neonato con il viso schiacciato sulla sabbia, un bambino con le braccia spalancate, una donna.

Sono le terribili foto di tre corpi abbandonati sulla spiaggia Zuwara in Libia pubblicate in un tweet dal fondatore della ong Open Arms, Oscar Campos.



"Sono ancora sotto shock per l'orrore della situazione, bambini piccoli e donne che avevano solo sogni e ambizioni di vita. Sono stati abbandonati su una spiaggia #Zuwara #Libia per più di 3 giorni. A nessuno importa di loro. #EveryLifeCcount". E' il tweet di Oscar Camps.