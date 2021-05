Mosca: Google non filtra abbastanza, pronti a rallentarlo

Google non filtra sufficientemente "i contenuti vietati nella Federazione Russa" e non rimuove "dal 20 al 30%" dei link 'incriminati', "compresi i siti web di organizzazioni terroristiche ed estremiste, siti web con immagini pornografiche di minori, così come i negozi online che vendono droghe". Lo ha detto alla TASS un portavoce del Servizio federale di supervisione delle telecomunicazioni (Roskomnadzor) notando che il volume dei contenuti vietati e il periodo di mancata cancellazione da parte della società sono abbastanza gravi perché l'agenzia prenda misure per rallentare il traffico dei servizi di Google in Russia.