Gb: Johnson si risposa, a nozze con Carrie Symonds nel 2022

Il primo ministro britannico Boris Johnson sposerà la fidanzata Carrie Symonds, con la quale ha un figlio di un anno, alla fine di luglio 2022. Lo sostiene il tabloid The Sun senza citare fonti. Se confermato, il leader conservatore sarà il primo capo del governo in carica a sposarsi da circa 200 anni.

Secondo il quotidiano, la cerimoni è prevista per il 30 luglio in una località segreta e sarà riservata soltanto ad amici e parenti. Per Johnson, 56 anni, si tratterebbe del terzo matrimonio. Dal secondo, con Marina Wheeler, ha avuto quattro figli. Si è separato nel 2018 dopo 26 anni. Symonds, 33 anni, non è mai stata sposata.