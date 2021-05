Covid: India, oltre 300 mila morti da inizio pandemia

Sono oltre 300 mila i decessi da Covid-19 registrati in India da inizio pandemia, secondo i dati delle autorità locali citate dall'Afp e il conteggio dell'università americana Johns Hopkins. Il Paese asiatico da oltre 1,35 miliardi di abitanti ha riportato altri 50 mila morti in meno di due settimane, a quota 303,720. Come dato assoluto, è terzo al mondo per numero di decessi dietro a Usa (590 mila) e Brasile (450 mila). L'India ha segnalato finora più di 26,5 milioni casi di contagio per il nuovo coronavirus, seconda in questo caso solo agli Stati Uniti (33,1 milioni).

L'Argentina ha superato i 3,5 milioni di contagi avendo registrato nelle ultime 24 ore 24.801 nuovi casi, mentre il numero dei decessi è stato di 375, il che ha fatto salire il loro numero globale dall'inizio della pandemia da Covid-19 nel marzo 2020 a quota 74.063. E' quanto è emerso dall'ultimo rapporto quotidiano del ministero della Salute. Il rapporto precisa inoltre che i contagiati registrati nel complesso sono esattamente 3.539.484, di cui 3.106.949 sono ormai usciti dalla malattia. Per quanto riguarda i casi più gravi, nelle unità di rianimazione sono ricoverate 6.214 persone, con una occupazione di posti letto del 73,5% a livello nazionale e del 76,6% nell'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba). Il 19 maggio scorso l'Argentina ha registrato un record di casi giornalieri con 39.652 contagi in un solo giorno. A partire da quella data il governo del presidente Alberto Fernández ha adottato nuove misure restrittive, decretando nove giorni di lockdown rigoroso, fino al 30 maggio compreso, per i centri urbani a maggior rischio, fra cui la capitale e la sua provincia immediata.