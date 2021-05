Minsk blocca aereo per Francoforte, minaccia terroristica

Un volo Lufthansa per Francoforte dall'aeroporto di Minsk è stato sospeso per la minaccia un imminente atto terroristico. Lo ha detto il servizio stampa dell'aeroporto citato da Interfax.

"L'indirizzo mail dell'aeroporto nazionale ha ricevuto un messaggio da persone non identificate sull'intenzione di commettere un atto di terrorismo sul volo Lufthansa LH1487 sulla rotta Minsk-Francoforte. Il volo doveva decollare alle 14:20.

L'imbarco su questo volo è stato sospeso", si legge nel comunicato.