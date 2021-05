Autorizzato l'ingresso a Spianata Moschee a gruppi di ebrei

Per la prima volta negli ultimi 20 giorni la polizia israeliana ha autorizzato oggi l'ingresso di fedeli ebrei nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme, che per l'ebraismo è il Monte del Tempio.

L'ingresso di ebrei in quell'area era stato temporaneamente vietato in seguito a duri scontri fra fedeli islamici e la polizia, durante le celebrazioni del Ramadan.

Da oggi la polizia autorizza l'ingresso di ebrei in gruppi di 20 persone al massimo, per quattro ore al giorno. All'interno della Spianata sono scortati da forze di polizia.

Immediata la reazione del ministero degli esteri palestinesi alla ripresa delle visite di ebrei nella Spianata delle Moschee a Gerusalemme: "rappresenta una brutale provocazione dei sentimenti dei musulmani", si legge in una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. "Si tratta della continuazione dell'aggressione al nostro popolo in generale e contro Gerusalemme ed i suoi Luoghi Santi in particolare", prosegue il ministero.