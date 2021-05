Anp, una 'provocazione' ingresso di ebrei a Spianata Moschee

(ANSA) - TEL AVIV, 23 MAG - Immediata la reazione del ministero degli esteri palestinesi alla ripresa delle visite di ebrei nella Spianata delle Moschee a Gerusalemme: "rappresenta una brutale provocazione dei sentimenti dei musulmani", si legge in una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa.

"Si tratta della continuazione dell'aggressione al nostro popolo in generale e contro Gerusalemme ed i suoi Luoghi Santi in particolare", prosegue il ministero. (ANSA).