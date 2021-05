Spunta foto in pubblico della 'principessa prigioniera'

Spunta una foto che ritrae la principessa Latifa, figlia del sovrano di Dubai, di cui non si hanno notizie da mesi. Prima che lei stessa denunciasse di essere in "ostaggio" del padre dopo un fallito tentativo di fuga.

La foto, riferisce la Bbc, è stata pubblicata questa settimana su due account Instagram. Sono ritratte tre donne, una della quali è apparentemente Latifa, seduta ad un tavolo in un centro commerciale di Dubai. Amici della principessa le hanno riconosciute tutte e tre. Non c'è la data e l'ora della foto, ma l'unico indizio sul fatto che sia recente è una locandina di un film che è nelle sale dell'emirato dal 13 maggio.

David Haigh, co-fondatore del gruppo della campagna Free Latifa, ha dichiarato: "Confermiamo che ci sono stati diversi sviluppi potenzialmente significativi e positivi. Non intendiamo commentare ulteriormente in questa fase, una nuova dichiarazione sarà rilasciata al momento opportuno".

L'ambasciata londinese degli Emirati Arabi Uniti non ha risposto a una richiesta di commento da parte della Bbc. Mentre l'Onu attende "una prova di vita convincente", che gli Emirati hanno detto che forniranno.

Lo scorso febbraio la 35enne principessa Latifa, figlia del ricchissimo e influente sovrano di Dubai, Mohammed Rashid al-Maktoum, aveva denunciato in un video di essere di fatto "ostaggio" del padre in una villa dal suo fallito tentativo di fuga via mare datato 2018, di temere per la propria vita e di rivolere solo la propria libertà. Latifa voleva lasciare Dubai sostenendo di essere stata privata della possibilità di viaggiare, studiare. Ma il tentativo era andato male ed un commando l'aveva riportata a Dubai dopo 8 giorni.

In occasione del video denuncia di Latifa, gli Emirati hanno detto alla Bbc che la principessa è "assistita a casa", "continua a migliorare e speriamo torni alla vita pubblica, quando sarà opportuno".