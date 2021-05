Il Consiglio di sicurezza dell'Onu: 'La tregua sia rispettata'

Il consiglio di sicurezza dell'Onu chiede il rispetto "completo" del cessate il fuoco fra Israele e Hamas. "I membri del consiglio di sicurezza danno il benvenuto all'annuncio del cessate fuoco e riconoscono il ruolo importante giocato dall'Egitto" e da altri Paesi dell'area, si legge nel documento approvato dai membri del consiglio di sicurezza, nel quale si mette in evidenza la necessità di "immediata assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese, soprattutto a Gaza".

A Gaza serve la riapertura totale dei valichi, l'ingresso urgente degli aiuti, tra cui cibo, farmaci, vaccini. Adnan Abu Husna, portavoce a Gaza dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, lo sottolinea con forza all'ANSA. In questi giorni di guerra si è arrivati a 77mila sfollati: "li abbiamo distribuiti - racconta - in 58 edifici scolastici e nei rifugi che erano segnati come tali nelle carte dell'esercito israeliano, e dunque zone protette". Ora con il cessate il fuoco "nelle scuole ne sono rimasti solo mille. Ma - sottolinea - fra 2 settimane le scuole vanno riaperte. Già gli studenti sono rimasti a casa a lungo per il coronavirus e poi per la guerra".

"Si tratta di 600mila ragazzi che devono riprendere le attività scolastiche". Un problema nel problema. Abu Husna sottolinea anche un altro aspetto: "Le scene di affollamento nei rifugi hanno rilanciato la richiesta di vaccinazioni e molti si rivolgono a noi per averle". "L'Unrwa - aggiunge - ha cliniche private e possono vaccinare". Ma dipende se arrivano gli aiuti.

Il portavoce del ministero dell'edilizia ha stimato in 150 milioni di dollari "i danni immediati a Gaza. Gli edifici pubblici colpiti, ha aggiunto, sono stati complessivamente 74. "Chi ha perso del tutto la propria abitazione - riferisce - ha ricevuto 2000 dollari. Chi ha subito danni ma può ancora vivere nel proprio appartamento ha ricevuto 1000 dollari. In tutto 330 famiglie hanno avuto questi primi indennizzi, finanziati in parte dal Qatar".

Il responsabile delle informazioni del municipio di Gaza (che copre la parte dal confine nord della Striscia fino alla parte centrale, inclusa Gaza City) Husni Mohanna calcola che al municipio occorrano 30 milioni di dollari. Dopo 11 giorni di attacchi - evidenzia - "almeno 70 strade risultano dissestate per una lunghezza complessiva di 130 chilometri".

"Durante i bombardamenti - spiega - a causa dei detriti, quartieri e villaggi sono rimasti isolati. Le squadre del municipio hanno dovuto operare sotto le bombe per riattivare il traffico. Sempre sotto le bombe si è dovuto riparare la rete elettrica ed il sistema idrico". "Interi rioni - racconta ancora Mohanna - non hanno ricevuto erogazione d'acqua per giorni interi". Complessivamente sono stati danneggiati "7 chilometri di tubatura d'acqua" e "11 chilometri di tubature della rete fognaria". L'altro grave problema - dice ancora il funzionario - è l'immondizia: "Il centro di smistamento è stato colpito ed i camion sono stati danneggiati". "Per cui l'immondizia è rimasta nelle strade. Cattivo odore e sovraccarico di lavoro. Le equipe rimaste - conclude - lavorano giorno e notte per ripulire le strade".