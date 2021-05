Biden prega perché tenga la tregua, serve una soluzione a due Stati

"Non c'è alcun cambiamento nel mio impegno alla sicurezza di Israele, punto e basta. C'è bisogno di una soluzione a due stati". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dicendosi impegnato ad aiutare Gaza, ma sottolineando che "c'è bisogno di una soluzione a due Stati".

"Fino a quando nell'area non sarà riconosciuto il diritto inequivocabile a esistere di uno stato ebraico indipendente non ci sarà pace", è convinto Biden, che ha lanciato un appello alla comunità internazionale per aiutare a "ricostruire Gaza", e ha raccontato di pregare affinché il cessate il fuoco regga.