ANSA/Orrore in Iran, genitori sedano e smembrano noto regista

Shock in Iran per il terribile assassinio di un noto regista, Babak Khorramdin, 47 anni. I suoi genitori sono stati arrestati e hanno confessato di averlo drogato, ucciso e smembrato. Ma non solo, hanno anche ammesso di aver ucciso diversi anni fa la loro figlia e il genero, nello stesso modo. Lo riferisce il Guardian online, sottolineando che il caso ha avuto una grande eco nel paese, dove è stato raccontato sulle prime pagine dei giornali con titoli come "Società in stato di shock" e "Occupanti della casa del terrore".

L'omicidio è stato scoperto dopo che qualcuno ha individuato parti del corpo umano in un bidone a Ekbatan, un sobborgo di Teheran. La polizia ha potuto identificare la vittima attraverso le impronte digitali delle sue mani, troncate e ritrovate assieme agli altri resti. Sotto interrogatorio, i genitori, Iran Khorramdin, 74 anni, e Akbar Khorramdin, 81, hanno infine confessato di aver usato un sonnifero per mettere fuori combattimento il figlio prima di soffocarlo, pugnalarlo e smembrare il suo corpo. Quindi hanno anche confessato di aver ucciso il genero 10 anni prima e la figlia, tre anni fa.