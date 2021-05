Ambasciatrice Gb, entro l'anno accordo bilaterale con Italia

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Stiamo lavorando strettamente con i nostri colleghi italiani per concludere prima della fine dell'anno un accordo di cooperazione bilaterale, tra il Regno Unito e l'Italia". Lo ha annunciato l'ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris, durante l'audizione alla commissione Esteri della Camera. Morris ha poi detto che "non ci saranno più casi del genere" in riferimento al gruppo di cittadini europei, compresi italiani, trattenuti nei centri per l'immigrazione e poi rimpatriati dopo aver tentato di entrare nel Regno Unito per lavoro senza il visto necessario.

Sarà la prima volta di un accordo in cui consolidiamo i nostri rapporti, la nostra collaborazione, i dialoghi che abbiamo lanciato e poi creiamo insieme una struttura per approfondire i nostri rapporti per il bene di tutti i nostri cittadini dopo il 2021 e nel futuro", ha proseguito Morris. "Non ho alcun dubbio che nel futuro l'Italia e il Regno Unito rimarranno alleati e amici. Siamo due Paesi che hanno la possibilità e la responsabilità, non solo in quest'anno di presidenze, di guidare la comunità internazionale verso un futuro più prospero, più resiliente, più sostenibile e più inclusivo", ha concluso. (ANSA).