Pelosi per il boicottaggio diplomatico di Pechino 2022, ira della Cina

La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi ha proposto un "boicottaggio diplomatico" delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 a causa della violazione dei diritti umani, perché "non possiamo procedere come se tutto andasse bene" nell'organizzazione dei Giochi. Immediata la reazione della Cina, secondo cui la richiesta di Pelosi era "piena di bugie". "Le osservazioni di alcuni individui statunitensi sono piene di bugie e di disinformazione", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. I politici Usa "dovrebbero smettere di usare il movimento olimpico per giochi politici spregevoli", ha aggiunto.