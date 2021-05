Colombia: proteste, sostegno di 30 leader latinoamericani

(ANSA) - MONTEVIDEO, 19 MAG - Un gruppo di oltre 30 ex presidenti ministri e leader politici latinoamericani hanno firmato una lettera appello in cui esprimono solidarietà con il popolo della Colombia, che da oltre 20 giorni è impegnato in una mobilitazione contro il governo, auspicando un "dialogo fra le parti" e "un rapido ritorno della pace in questa amata Nazione".

La lettera, diffusa dal portale di notizie latinoamericano Nodal, è firmata fra gli altri dagli ex presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (Brasile), José Mujica (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador) e Manuel Zelaya (Honduras).

Esprimendo la loro solidarietà con il popolo colombiano, i firmatari chiedono che "le profonde differenze che hanno portato alla violenza negli ultimi giorni siano risolte in un quadro di dialogo e negoziato, permettendo un rapido ritorno alla pace in questa amata Nazione".

La protesta, si dice poi, "è un diritto sancito nelle convenzioni internazionali e la mobilitazione sociale è un'espressione legittima della partecipazione dei cittadini" alle sorti dei loro Paesi.

Tuttavia, prosegue il documento alludendo agli oltre 40 morti negli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine, "i gravi episodi di violenza contro esseri umani indifesi ci colpiscono come popoli fratelli dei colombiani".

Diventa "urgente - si dice infine - mantenere le garanzie per chi si avvale di tali diritti salvaguardando i diritti umani dei cittadini ", e allo stesso tempo garantendo "sicurezza, democrazia e pace".. (ANSA).