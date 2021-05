Usa: il governatore della Carolina del sud firma la legge per la fucilazione

Il governatore repubblicano della Carolina del sud Henry McMaster ha annunciato via Twitter di aver ratificato la legge che consentirà ai condannati a morte di scegliere anche la fucilazione e la sedia elettrica come metodi di esecuzione. Una pura formalità, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea statale, controllata dal Grand Old Party.

La legge che prevede anche il plotone di esecuzione è stata ideata per ripristinare la condanna capitale, sospesa da 10 anni a causa della penuria delle sostanze usate per le iniezioni letali.