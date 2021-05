Migranti: Spagna, nuovi arrivi a Ceuta

Cresce il numero dei migranti che a partire dalla scorsa notte sono riusciti a entrare in territorio spagnolo dal Marocco attraverso il confine di Ceuta, città situata sulla costa del Nord Africa: secondo fonti della polizia citate dall'agenzia di stampa Efe, in totale sono passate almeno 145 persone, tra cui due donne e diversi minorenni. Secondo le informazioni che arrivano dalla zona, la gendarmeria marocchina non è intervenuta per bloccare i migranti.

Anche a fine aprile si era verificato un episodio simile, con quasi 150 migranti arrivati in Spagna nel giro di poche ore. Circa la metà era stata poi espulsa verso il Marocco nei giorni successivi.