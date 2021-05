Turchia, la preghiera di fine Ramadan a Santa Sofia dopo 87 anni

Dopo 87 anni, si è tenuta stamani la prima preghiera di fine Ramadan a Santa Sofia a Istanbul, riconvertita da museo in moschea il 24 luglio dello scorso anno. Centinaia di fedeli si sono riuniti nella piazza antistante, nella zona storica di Sultanahmet, rimanendo in buona parte all'esterno per garantire il distanziamento e il rispetto delle misure anti-Covid, mentre un numero limitato è stato ammesso dentro l'edificio.

La preghiera è stata guidata dal capo della Presidenza per gli affari religiosi (Diyanet), Ali Erbas, massima autorità sunnita in Turchia. Subito dopo, i fedeli hanno intonato diversi slogan contro Israele e a sostegno nella causa palestinese.

Per quasi un millennio basilica cristiana, Santa Sofia venne convertita in luogo di culto islamico con la conquista ottomana di Costantinopoli nel 1453. La scorsa estate, il Consiglio di stato di Ankara ha annullato il decreto del 1934 con cui l'allora presidente turco Mustafa Kemal Ataturk ne decise la trasformazione in museo per sottrarla alle diverse rivendicazioni religiose e "donarla all'umanità".