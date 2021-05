Di Maio, condanniamo i razzi da Gaza ma serve moderazione

"L'Italia ribadisce profonda preoccupazione per la spirale di attacchi e violenze che si sta generando nei Territori Occupati Palestinesi e in Israele", adesso "è prioritario evitare la perdita di ulteriori vite umane e per questo chiediamo con forza a tutte le parti di intraprendere subito misure di de-escalation e di attenersi alla massima moderazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Condanniamo con fermezza - ha aggiunto - i lanci di razzi da Gaza. Voglio dirlo con grande chiarezza: il lancio indiscriminato di razzi è inaccettabile in ogni circostanza e deve pertanto cessare".