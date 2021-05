Wto, lavorare contro l'ineguale distribuzione dei vaccini

"Il mio lavoro è di portare i membri del Wto a lavorare insieme per trovare una soluzione pragmatica all'ineguale distribuzione dei vaccini" verso i Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto la direttrice generale del Wto Ngozi Okonjo-Iweala intervenendo alla seconda giornata di State of the Union. "Abbiamo bisogno di incrementare la capacità di produzione", ha spiegato Okonjo-Iweala perché "l'80 per cento della produzione di vaccini è concentrata in dieci Paesi in Nord America, Asia meridionale ed Europa" e il recente pronunciamento degli Usa sulla questione dei brevetti "darà una spinta al negoziato".

"Mancano le capacità produttive, il problema non è la liberalizzazione dei brevetti". È quello che ha ribadito oggi a Berlino, la portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer, nel corso della conferenza stampa di Berlino, replicando alla proposta di Washington di revocare i brevetti sui vaccini anticovid. "La questione per noi molto importante è che il mondo intero venga rifornito di vaccini", ha aggiunto Demmer. Ieri la stessa portavoce aveva anticipato alla Seuddeutsche Zeitung lo scetticismo della cancelliera sulla proposta di Joe Biden. "Questa nostra posizione sui brevetti non è nuova", ha aggiunto, e "contatti e scambi con gli Usa avvengono regolarmente".