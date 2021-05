Voto locale Gb, Johnson tuona contro referendum Scozia

Un referendum bis sulla secessione della Scozia sarebbe "scriteriato e irresponsabile" ora che la Gran Bretagna della Brexit ha bisogno di unità per vincere la sfida del post Covid. Lo ha detto Boris Johnson, replicando oggi all'ultimo appello della leader indipendentista dell'Snp Nicola Sturgeon in vista del voto per il rinnovo del Parlamento scozzese: il più importante nella tornata amministrativa di domani nel Regno Unito. Il rilancio dell'economia e dell'occupazione sono "le vere priorità" della gente, ha tuonato il premier Tory. Non senza ricordare il no all'indipendenza suggellato "solo pochi anni fa" nel referendum del 2014.

Le elezioni amministrative britanniche di domani, in parte rinviate dall'anno scorso a causa dell'emergenza Covid, sono previste in tre delle quattro nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles) con l'eccezione dell'Irlanda del Nord. Le urne saranno aperte fino alle 22 locali (le 23 in Italia), ma non sono previsti exit poll e lo spoglio avverrà territorio per territorio, con i risultati attesi in larga parte sabato, a 48 ore di distanza.

In Scozia si vota per eleggere 129 membri del Parlamento locale di Holyrood, a Edimburgo, mentre per l'assemblea del Galles (detta Senedd) i seggi in palio sono 60. In Inghilterra si rinnovano invece 143 consigli locali e 13 sindaci: incluso quello di Londra in una corsa che vede il laburista Sadiq Khan, figlio d'immigrati pachistani, destinato a essere confermato nelle attese con netto margine sul principale sfidante, Shaun Bailey, di origine familiare caraibica e primo candidato Tory alla guida della capitale proveniente da una minoranza etnica.

Previsto pure il rinnovo di alcune cariche (elettive nel Regno) di vertice di corpi di polizia locali inglesi e gallesi. Nonché il voto suppletivo per l'elezione di un deputato nazionale alla Camera dei Comuni nel collegio di Hartlepool, lasciato vacante mesi fa dal laburista Mike Hill dimessosi a causa di accuse di molestie sessuali: un seggio blindato per il Labour da 57 anni, ma nel quale stavolta il candidato del partito di Keir Starmer, Paul Williams, potrebbe essere stavolta superato dalla rivale Tory, Jill Mortimer.