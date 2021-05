Rahul Gandhi chiede un lockdown immediato in tutta l'India

Rahul Gandhi, leader del partito del Congresso, il principale partito indiano di opposizione, ha chiesto al governo di imporre un immediato lockdown nazionale "come unico strumento per far fronte all'emergenza e bloccare la diffusione della pandemia".

Contemporaneamente al lockdown Gandhi propone di istituire un reddito minimo garantito per le fasce economicamente più deboli. In un tweet, il figlio di Sonia Gandhi afferma che il governo "non si rende conto che la sua inazione sta uccidendo migliaia di innocenti".

Negli ultimi giorni numerosi epidemiologi indiani hanno sostenuto che un lockdown di tutto il Paese sia l'unica soluzione per contenere la rapidità e l'intensità della diffusione della seconda ondata, che ha portato l'India a superare i 20 milioni di contagi, e minaccia di falciare migliaia di altre vite nelle prossime settimane. Ma il premier Modi ha sinora risposto che il paese non si può permettere un secondo lockdown dopo quello di due mesi e mezzo del 2020, che ha affossato l'economia, danneggiando soprattutto le piccole e medie imprese e i milioni di addetti alle attività informali.

Il premier ha affidato ai governatori degli stati la responsabilità di indire lockdown locali, invitandoli "a non abusarne". (ANSA).