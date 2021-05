Covid: a Tokyo record da tre mesi, 1.050 casi in 24 ore

Tokyo registra un altro record di contagi di coronavirus, malgrado lo stato di emergenza in corso, a meno di 90 giorni dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Nella giornata di sabato sono state segnalate 1.050 positività, il numero più alto dalla fine di gennaio, mentre anche le tre prefetture adiacenti alla capitale - Chiba, Kanagawa e Saitama - sono sono sottoposte alle restrizioni fino all'11 maggio.

Le misure riguardano chiusure di bar e ristoranti anticipate alle 8 e la serrata dei grandi magazzini e di numerose attività ricreative nel mezzo del lungo ponte di festività della Golden Week.

Intanto prosegue l'aumento dei contagi anche a Osaka con 1.262 casi e 41 decessi. A livello nazionale i contagi si sono assestati a 5.996, il numero più alto dal termine dell'ultimo stato di emergenza, a fine marzo.

Sei persone dell'organizzazione al seguito della staffetta della torcia olimpica, in corso di svolgimento in Giappone, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus nella prefettura di Kagoshima, a sud ovest dell'arcipelago. Lo hanno reso noto gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020, spiegando che i sei del personale facevano parte del team adibito a controllare il traffico durante l'evento, aggiungendo che ognuno di essi indossava la mascherina. Tre erano dispiegati nella città di Amami e tre nel centro urbano di Kirishima, rivela la nota. Dall'inizio della staffetta della fiaccola su gran parte del territorio del Giappone, il 25 marzo, un totale di 8 persone sono state contagiate dal Covid.