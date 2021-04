Covid: Macron, coprifuoco slitta alle 21 dal 19 maggio

Il coprifuoco introdotto in Francia per lottare contro il coronavirus slitterà dalle ore 19 alle ore 21 a partire dal 19 maggio, poi alle 23 dal 9 giugno, prima della revoca definitiva a partire dal 30 giugno: è quanto riferito dal presidente Emmanuel Macron intervistato dalla stampa regionale.

Questo calendario delle riaperture progressive previste dalla Francia, svelato oggi da diversi quotidiani, prevede anche la fine dell'autocertificazione per gli spostamenti in giornata a partire dal 3 maggio.

Macron ha annunciato anche la riapertura progressiva di negozi, dehors di bar e ristoranti, come anche luoghi culturali tra cui cinema e musei, a partire dal 19 maggio, nel rispetto di alcuni vincoli sanitari. A quella data, precisa Macron, i tavoli esterni saranno limitati ad un massimo di 6 persone, mentre musei, monumenti, cinema, teatri e sale di spettacolo con il pubblico a sedere potranno riprendere la loro attività con un massimo di 800 persone in interno e 1.000 all'esterno.