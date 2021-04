Human Rights Watch, da Israele 'apartheid su palestinesi'

Israele sta commettendo "crimini contro l'umanità di apartheid e persecuzione". Lo sostiene un rapporto di 'Human rights watch' (Hrw) diffuso oggi dall'ong secondo cui la politica del governo israeliano è di "mantenere la dominazione degli ebrei israeliani sui palestinesi" e "i gravi abusi commessi contro i palestinesi che vivono dei Territori occupati, inclusa Gerusalemme est".

Il Rapporto - di 213 pagine - è intitolato "Una soglia superata: le autorità israeliane e i crimini di apartheid e persecuzione", esamina "il modo in cui Israele tratta i palestinesi. Presenta la realtà odierna di una singola autorità, il governo israeliano, che governa in maniera primaria l'area tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo, popolata da due gruppi di dimensioni più o meno uguali, e privilegiando metodologicamente gli ebrei israeliani mentre reprime i palestinesi, in modo più severo in territorio occupato".

"Voci importanti - ha sottolineato Kenneth Roth, direttore esecutivo di Hrw - hanno ammonito per anni che l'apartheid si nasconde dietro l'angolo se la traiettoria del dominio di Israele sui palestinesi non cambia. Questo Rapporto dettagliato - ha aggiunto - mostra che le autorità israeliane hanno già girato l'angolo".