++ Recovery: Le Maire,ora correre per fondi entro fine estate ++

(ANSA) - BRUXELLES, 27 APR - "Domani con Spagna e Italia presenteremo insieme i nostri piani di rilancio alla Commissione", che "dovrà analizzarli il prima possibile in modo che vengano approvati dal Consiglio al più tardi a luglio.

Questo consentirà al denaro di arrivare prima della fine dell'estate": lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, nella conferenza stampa assieme al ministro Olaf Scholz per presentare i piani di Recovery dei loro Paesi. Le Maire ha anche invitato i Paesi che ancora non hanno approvato la decisione sulle risorse proprie a dare seguito alle decisioni europee al più presto. (ANSA).