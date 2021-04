Sottomarino scomparso in Indonesia,solo 72 ore di ossigeno (2)

(ANSA-AFP) - BALI, 22 APR - Il mezzo, un KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca, era impegnato in un'esercitazione che prevedeva il lancio di siluri quando, alle 3 del mattino ora locale, ha chiesto l'autorizzazione a immergersi in acque profonde. Ieri è stato rilevato un possibile segnale della presenza del sottomarino, che potrebbe trovarsi a una profondità di 700 metri, una fuoriuscita di petrolio nell'area dove si è immerso.

"Le riserve di ossigeno del sottomarino in caso di blackout durano 72 ore", ha detto ai giornalisti il ;;capo di stato maggiore della marina indonesiana, Yudo Margono. "C'è tempo fino a sabato intorno alle 3:00 del mattino. Speriamo di riuscire a trovarli prima di allora".

Esperti di difesa hanno avvertito del rischio che il sottomarino si possa essere frantumato in mille pezzi se fosse affondato ad una profondità di 700 metri. (ANSA-AFP).