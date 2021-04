Usa: morto Walter Mondale, il vicepresidente di Carter

L'ex vicepresidente americano Walter Mondale è morto all'età di 93 anni. Lo riportano i media americani. Mondale è stato il vicepresidente di Jimmy Carter dal 1977 al 1981. Nel 1984 tentò la corsa alla Casa Bianca ma perse contro Ronald Reagan, che conquistò 49 Stati. Mondale entrò comunque nella storia per la scelta di Geraldine Ferraro come sua vice: è stata la prima volta che un candidato di uno dei maggiori partiti sceglieva una donna come running mate.