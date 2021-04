Laschet: 'Germania forte se Europa forte'

"Sappiamo che la Germania non è forte se l'Europa non è forte. Soltanto a livello europeo si può rispondere a questa pandemia". Lo ha detto Armin Laschet, candidato alla cancelleria tedesca dell'Unione Cdu-Csu. Laschet ha sottolineato l'importanza di "soluzioni multilaterali" nelle crisi.

"Auguri di cuore, caro Armin Laschet, per il nuovo compito come cancelliere candidato dell'Unione" del gruppo Cdu-Csu: lo ha twittato a nome della cancelliera Angela Merkel il suo portavoce, Steffen Seibert, dal suo profilo twitter. "Non vedo l'ora di lavorare insieme nei prossimi mesi", si prosegue nel tweet. La cancelliera Angela Merkel si è sempre attenuta ad un riserbo totale sulla questione del candidato alla cancelleria, senza esprimere preferenze, e questa è la sua prima reazione pubblica sul tema della candidatura. Laschet, considerato fino all'elezione di presidente della Cdu molto vicino Merkel, era stato indirettamente criticato dalla Cancelliera nella gestione del coronavirus.

"Accettiamo e rispettiamo" la decisione della Cdu, avava detto in mattinata il numero uno della Csu Marku Soeder in conferenza stampa, riconoscendo la vittoria di Armin Laschet come candidato alla cancelleria per l'Unione Cdu-Csu. "C'è la responsabilità per il Paese ma c'è anche la responsabilità per l'Unione", ha detto Soeder, aggiungendo di non volere "divisioni" all'interno. "C'è un giorno per la discussione e un giorno per la decisione", ha concluso Soeder, aggiungendo di aver già espresso le sue congratulazioni a Laschet.