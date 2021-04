Usa: sparatoria in un deposito a Indianapolis, almeno 8 le vittime

Almeno otto persone sono morte in seguito ad una sparatoria avvenuta poco dopo le 23:00 di ieri ora locale (le 6:00 di oggi in Italia) in un deposito della FedEx vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis: lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riporta il New York Times.

E' salito ad almeno nove il bilancio delle persone rimaste ferite nella sparatoria costata la vita ad almeno otto persone, oltre all'autore della strage che si è suicidato. Lo ha reso noto la portavoce della polizia locale. La portavoce ha precisato che sette feriti, tra cui uno in condizioni critiche, sono stati trasportati in ospedale, mentre altri due sono stati medicati sul posto. Il numero dei feriti è destinato comunque a salire poiché alcune persone hanno raggiunto i vicini ospedali a piedi.